Газзаев объяснил решение покинуть пост главного тренера «Родины»

Владимир Газзаев объяснил свое решение покинуть пост главного тренера «Родины»
Российский специалист Владимир Газзаев заявил «Матч ТВ», что решил покинуть пост главного тренера «Родины» из‑за результатов команды.
Ранее пресс‑служба московского клуба объявила об уходе тренера. Специалист возглавил клуб МЕЛБЕТ‑Первой Лиги в июне 2024 года.
— Решение покинуть команду действительно принял я сам. Потому что бывают такие ситуации, когда результат не такой, как ты ожидаешь. Ранее я работал в «Алании», «Актобе», «Тоболе», и мои команды всегда лидировали по ходу чемпионата. Показывали хороший результат. Но бывает и такое, что не особо получается добиться результата. С учетом еще других определенных моментов я и принял такое решение, — сказал Газзаев «Матч ТВ».
Столичная команда в восьми матчах набрала 11 очков и занимает девятое место в турнирной таблице.