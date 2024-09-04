Карпин считает, что переход в "Атланту" может пойти на пользу Алексею Миранчуку

Американская Главная лига футбола (MLS) является конкурентоспособным чемпионатом, игра в нем может пойти на пользу российскому полузащитнику Алексею Миранчуку. Такое мнение журналистам высказал главный тренер сборной России Валерий Карпин.

Миранчук подписал контракт с "Атлантой" до 2027 года, о переходе клуб объявил 30 июля. До этого футболист выступал за итальянскую "Аталанту", с которой в прошлом сезоне выиграл Лигу Европы. Миранчук не попал в состав сборной России на матчи с командами Вьетнама и Таиланда, которые пройдут во вьетнамском Ханое 5 и 7 сентября.

"Думаю, что шага назад нет, если он будет играть. В "Аталанте" хорошо выходить, но MLS - конкурентоспособный чемпионат. Если он там будет играть, это пойдет ему на пользу", - сказал Карпин.

После перехода в "Атланту" Миранчук провел два матча в MLS, в которых не отметился результативными действиями.