Назван размер призовых сборной России за победу во Вьетнаме

Сборная России по футболу в случае победы на турнире во Вьетнаме получит трофей и $10 тыс. призовых. Об этом ТАСС сообщили в Федерации футбола Вьетнама.

Сборная России в рамках турнира LPBank в Ханое сыграет с командами Вьетнама (5 сентября) и Таиланда (7 сентября). В федерации отметили, что обладателю второго места достанется $7 тыс., третьего - $5 тыс.

Сборная России впервые примет участие в международном товарищеском турнире с 2022 года. 28 февраля 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы и сборные из-за ситуации на Украине. Сборная России не смогла сыграть в стыковых матчах за право выйти на чемпионат мира 2022 года в Катаре, а также не участвовала в жеребьевке отборочного турнира чемпионата Европы - 2024.