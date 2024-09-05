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Футбольный клуб "Юнайтед" из ОАЭ объявил о переходе Квинси Промеса

Нидерландский нападающий Квинси Промес подписал контракт с футбольным клубом "Юнайтед" из ОАЭ. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Футбольный клуб из ОАЭ объявил о переходе Квинси Промеса
© ТАСС

Соглашение с игроком рассчитано на один год. По информации "Спорт-экспресса", в контракт включена опция, позволяющая футболисту бесплатно вернуться в московский "Спартак" в случае разрешения покинуть ОАЭ.

29 февраля Промес был задержан в Дубае, в мае футболист был отпущен из-под стражи, он ожидает вердикта суда об экстрадиции. 1 июля московский "Спартак" объявил об уходе футболиста в связи с истечением контракта.

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