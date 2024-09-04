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Валерий Карпин назвал отличие сборной Вьетнама от европейских

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин назвал отличие национальной команды Вьетнама от европейских.

Валерий Карпин назвал отличие сборной Вьетнама от европейских
© globallookpress.com

— Обляков сказал, что Вьетнам играет не так, как европейские сборные.

— Это надо показывать. Завтра увидите.

— Разница в индивидуальных действиях?

— Нет, в командных. У них нет Месси, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Напомним, два выездных товарищеских матча сборной России с Вьетнамом и Таиландом пройдут в Ханое 5 и 7 сентября. Команды будут играть на национальном стадионе «Ми Динь». Начало игр — в 16:00 по московскому времени. Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. В 2024 году сборная России провела два товарищеских матча: с Сербией (4:0) и Беларусью (4:0). При этом встреча со сборной Сербии прошла в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина».