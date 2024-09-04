«Зенит» вел переговоры по переходу Миранчука летом

«Зенит» рассматривал возможность приглашения Антона Миранчука, сообщил агент Антон Смирнов в своем телеграм-канале.

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По информации источника, представители футболиста вели переговоры с петербургским клубом в июле этого года, но переход в итоге не осуществился.

Миранчук пребывает в статусе свободного агента после ухода из «Локомотива» в июле 2024 года.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость россиянина в 6 миллионов евро.

В прошлом сезоне 28-летний полузащитник провел 38 матчей за «Локомотив», забил восемь голов и отдал семь голевых передач, отыграв в общей сложности 2282 минуты.

Сообщалось, что в футболисте был также заинтересован греческий ПАОК, за который в данный момент выступают Магомед Оздоев и Федор Чалов.

Трансферное окно в европейских лигах закрылось 31 августа. В России клубы могут подписывать игроков до 12 сентября.