«Рома» объявила о подписании чемпиона мира-2014 Матса Хуммельса

«Рома» подписала центрального защитника Матса Хуммельса. 35-летний экс-игрок «Баварии» и «Боруссии» перебрался в Рим в статусе свободного агента. Команда Даниеле Де Росси заключила с немцем контракт на 1 год. Зарплата Хуммельса составит около 2-х миллионов евро.

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Хуммельс — пятикратный чемпион Германии и трехкратный обладатель Кубка. Матс завоевал золото на бразильском мундиале-2014, приняв участие во всех матчах.

В прошлом сезоне защитник провел 40 матчей в составе дортмундской «Боруссии» и добрался со «шмелями» до финала Лиги Чемпионов.

Хуммельс не попал в заявку сборной на чемпионат Европы-2024, что вызвало удивление в немецких СМИ.

После 3-х туров Серии А «Рома» идет на 17-й строчке с 2-мя очками.

Ранее сообщалось, что столичный клуб заинтересован в возвращении еще одного возрастного защитника — Костаса Маноласа. Грек уже выступал за «Рому» с 2014-го по 2019-й год.