Мбаппе назвал игрока «ПСЖ», который его впечатляет
Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе прокомментировал выступления вингера «ПСЖ» Брэдли Баркола.
«Я рад за Баркола, он отличный парень. Надеюсь, вы не будете слишком строги к нему после матчей, в которых ему не удастся забить. У Брэдли большой потенциал. То, что он делает, – великолепно, но в будущем он может заиграть ещё лучше. Я видел все матчи, кроме последнего», — приводит слова Мбаппе L'Équipe
3 июня Мбаппе официально стал футболистом мадридского «Реала». 16 июля состоялась его презентация в качестве игрока «Королевского клуба». Ранее в СМИ появлялась информация, что заработная плата французского нападающего составляет € 30 млн в год плюс бонусы за забитые мячи. Также контракт Мбаппе включает сумму отступных, которая составляет € 1 млрд. В нынешнем сезоне нападающий сыграл пять матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голами.