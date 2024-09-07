Маттейс де Лигт высказался о главном тренере «МЮ» Эрике тен Хаге

Защитник «Манчестер Юнайтед» Маттейс де Лихт заявил, что главный тренер команды Эрик тен Хаг стал решающим фактором в его выборе перейти в клуб АПЛ.

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«Да, очевидно, что он был очень важной частью, потому что он очень хорошо меня знает, а я очень хорошо знаю его. Он сделал меня капитаном «Аякса». Также во время моего пребывания в «Аяксе» он дал мне большую уверенность, он дал мне много мотивации пытаться стать лидером команды. Он действительно требователен. Он требует каждый день, каждый момент тренировки, он требует много. Не только на тренировочном поле, но и за его пределами: как ты ведёшь себя, как ухаживаешь за своим телом, как отдыхаешь, как спишь. И он очень любит дисциплину. Когда летом «Юнайтед» пришли за мной, меня хотел и тренер и клуб, поэтому я легко согласился перейти в АПЛ. Во-вторых, я считаю, что «МЮ» – самый большой клуб в истории английского футбола. Мне было просто сделать этот выбор. Клуб завоевал два трофея за два года – это очень хорошо. Но я думаю, что все согласны с тем, что «Юнайтед» также должны бороться за титул АПЛ и конкурировать с другими клубами, которые борются за этот титул. Я думаю, что это действительно хороший вызов и хороший проект, я действительно с нетерпением жду, чтобы попытаться помочь команде как можно быстрее», — приводит слова защитника официальный сайт клуба.

Де Лигхт уже провёл за «МЮ» три матча в АПЛ.