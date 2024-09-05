В эти минуты проходит матч 1-го тура группы 1 Лиги А Лиги наций УЕФА, в котором встречаются национальные команды Португалии и Хорватии. Сборные играют на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне (Португалия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Халилом Мелером (Турция). На момент написания новости счёт в матче — 2:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На седьмой минуте счёт в матче открыл защитник Португалии Диогу Дало. Следующим отметился форвард Криштиану Роналду, забив гол на 34-й минуте.

В группе 1 Лиги А также выступают сборные Шотландии и Польши. Они встречаются в параллельном матче.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли национальную команду Хорватии со счётом 0:0 (5:4 пен.). Сборная Испании выиграла чемпионат Европы 2024 года. В финале испанцы победили национальную команду Англии — 2:1.