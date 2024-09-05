Черчесов с юмором отреагировал на вопрос о нападающем Норвегии Холанде

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов рассказал, с каким оружием можно противостоять нападающему Норвегии Эрлингу Холанду.

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— Гвардиола сказал, что Холанда нельзя остановить даже с пистолетом. Он набрал исключительную форму. У вас есть идея, как остановить Холанда?

— Хорошо, что он подсказал нам, что этот вид оружия не работает. Попробуем более надёжный, АКМ. То, что он хороший игрок, — очевидно. Тренер знает, о чём говорит. Кстати, я его видел ещёв давно, когда он в Австрии играл. Мы знаем его способности. Вид оружия против него мы найдем в лице наших игроков, — приводит слова Черчесова Tengri Sport.

Напомним, в пятницу, 6 сентября, сборная Казахстана сыграет с национальной командой Норвегии в матче группового этапа Лиги наций. Игра пройдёт на стадионе «Центральный» (Алма-Ата, Казахстан). В качестве главного арбитра встречи выступит Аллард Линдхут из Нидерландов. До национальной команды Казахстана Черчесов работал в венгерском клубе «Ференцварош», который он покинул в июле 2023 года. Ранее специалист возглавлял сборную России, до этого работал с польской «Легией», московским «Динамо», «Амкаром», «Тереком» (ныне «Ахмат»), сочинской «Жемчужиной» и «Спартаком».