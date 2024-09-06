Иван Сергеев обратился к болельщикам "Зенита" после ухода в "Крылья Советов"

Нападающий Иван Сергеев обратился с прощальными словами к болельщикам "Зенита" после перехода в самарские "Крылья Советов".

"Хочу сказать огромное спасибо за 2,5 года, которые я провел рядом с вами - все это время ощущал вашу поддержку, всегда вы гнали меня и команду вперед. Я относился к вам с теплотой и добротой - как, надеюсь, и вы ко мне. Благодаря вам Петербург стал моим домом - и это очень важное и ценное чувство", - процитировала Сергеева пресс-служба петербургского клуба.

Иван Сергеев перешел в "Зенит" в январе 2022 года из "Крыльев Советов". Всего форвард провел за сине-бело-голубых 93 матча, забил 30 голов и сделал 12 голевых передач. В составе петербуржцев Иван стал трехкратным чемпионом России, выигрывал Кубок и трижды - Суперкубок России.

В четверг, 5 сентября, было официально объявлено о возвращении 29-летнего нападающего "Крылья Советов". По информации СМИ, сумма трансфера составила около двух миллионов евро. Футболист не смог ответить на вопрос о зарплате, заявив, что переехал из Санкт-Петербурга в Самару ни ради денег. Ранее Сергеев уже выступал за самарскую команду, забив 51 гол в 66 матчах. После семи туров самарцы занимают 10-е место в таблице, набрав 6 очков.