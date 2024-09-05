Дюков рассказал, как идет развитие футбола на Дальнем Востоке

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) заинтересован в развитии вида спорта на Дальнем Востоке, это происходит за счет программы "Футбол в школе" и проведения Юношеской футбольной лиги. Об этом журналистам в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказал президент РФС Александр Дюков.

"Футбол является одним из самых популярных видов спорта в регионе. Мы со своей стороны делаем все, чтобы развитие массового и детско-юношеского футбола здесь не останавливалось, - сказал Дюков. - С этого учебного года почти 5 200 школ задействовано в проекте "Футбол в школе", по сути, каждый восьмой школьник сейчас занимается футболом на третьем уроке физкультуры. Во всех этих школах созданы футбольные секции. По нашим оценкам, более 100 тысяч детей на Дальнем Востоке будут вовлечены в футбол в этом учебном году".

"Второе направление - развитие ЮФЛ (Юношеской футбольной лиги - прим. ТАСС). В 2021 году на Дальнем Востоке была запущена межрегиональная лига, мы продолжим проводить этот турнир, он очень важен для юных футболистов, это хорошая возможность для их развития. Безусловно, они прогрессируют в этом турнире. Ребята, которые участвуют в ЮФЛ на Дальнем Востоке, находятся на виду. Происходят переходы юных игроков в академии, которые принимают участие в федеральной ЮФЛ, поэтому это хороший турнир для интеграции Дальнего Востока. Мы даем возможность молодым футболистам совершать регулярные поездки в другие города региона, знакомиться с этими городами, общаться со сверстниками", - добавил Дюков.

Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в 2024 году - "Дальний Восток - 2030. Объединим усилия, создавая возможности". Деловые мероприятия ВЭФ-2024 разделены на семь тематических блоков: "Новые контуры международного сотрудничества", "Технологии независимости", "Финансовая система ценностей", "Россия дальневосточная", "Люди, образование и патриотизм", "Транспорт и логистика: новые маршруты" и "Мастер-планы: от архитектуры к экономике". Организатор мероприятия - Фонд Росконгресс. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.