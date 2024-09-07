Соболев решил вопрос с партнером по «Зениту» после драки в Кубке России

Александр Соболев и Вильмар Барриос, которые теперь вместе играют в петербургском "Зените", провели личный разговор о драке, произошедшей между игроками московского "Спартака" и клуба из Санкт-Петербурга после матча Кубка России, прошедшего в ноябре 2022 года. Информация об этом появилась в Telegram-канале "Кафешка".

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"У Барриоса и Соболева был личный разговор на тему драки. Конфликта нет. В целом тональность агент передал верно. Настроение - рабочее", - указано в источнике.

Драка между игроками "Спартака" и "Зенита" произошла после серии послематчевых пенальти, в которой красно-белые оказались сильнее - 4:2. Официально о переходе Соболева из "Спартака" в "Зенит" было объявлено 30 августа. Трудовое соглашение заключено по схеме "3+1".

Соболев был выведен из основы "Спартака" после матча первого тура текущего розыгрыша Российской премьер-лиги против "Оренбурга" (0:2).

По данным СМИ, он сам заявил главному тренеру Деяну Станковичу, что хочет уйти. С того момента нападающий не выходил на поле.

Форвард выступал за "Спартак" с 2020 года. В общей сложности он провел за команду 139 матчей, в которых забил 58 мячей и сделал 32 результативные передачи. Его контракт с клубом был рассчитан до лета 2026 года. В завершившемся сезоне чемпионата России Соболев провел 27 матчей, забив пять мячей.