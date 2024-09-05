Сборная России разгромила Вьетнам в товарищеском матче

Сборная России в гостевом матче победила национальную команду Вьетнама. Матч в Ханое завершился со счетом 2:0.

Три факта

1. Вратарь «Зенита» Евгений Латышонок дебютировал в составе сборной России. 26-летний игрок провел на поле весь второй тайм и сыграл свой первый матч «на ноль» в национальной команде.

2. Сборная России сыграла четвертый «сухой» матч в нынешнем календарном году. Коллектив Валерия Карпина одержал три победы и единожды сыграл вничью с общим счетом – 11:0.

3. Нападающий ЦСКА Тамеран Мусаев забил дебютный гол за национальный коллектив. Всего в составе сборной России 23-летний игрок провел два матча.

Товарищеский матч

Вьетнам – Россия – 0:3

Голы: Кузяев, 24 (0:1); Ву Ван Тхань, 61 (0:2); Мусаев, 77 (0:3).