Далер Кузяев выделил отличие азиатского футбола от европейского

Полузащитник сборной России Далер Кузяев ответил на вопрос о различиях между европейским и азиатским футболом после товарищеского матча с национальной командой Вьетнама (3:0).

«Тяжело выделять какие-то принципиальные отличия азиатского футбола от европейского. Сказал бы, что они больше адаптированы к такому климату, потому что живут в нём всю жизнь. А по игре, практически все сборные мира научились играть в футбол, научились обороняться и атаковать. По Вьетнаму было видно, что команда выносливая и техничная. На меня их сборная произвела хорошее впечатление», — сказал Кузяев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Матч международного товарищеского мини-турнира Вьетнам — Россия прошёл в Ханое 5 сентября и завершился крупной победой российской команды со счётом 3:0. По одному голу забили полузащитник Далер Кузяев и нападающий Тамерлан Мусаев, ещё один мяч влетел в сетку ворот хозяев поля в результате автогола.