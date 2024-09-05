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Футболист «Болтона» получил травму, неудачно чихнув

Нападающий английского футбольного клуба «Болтон» Виктор Адебойеджо получил повреждение после того, как сильно чихнул, сообщил главный тренер команды Айан Эватт.

Футболист «Болтона» получил травму, неудачно чихнув
© Соцсети

Инцидент произошел в понедельник, 26‑летний футболист пропустил состоявшийся во вторник матч Трофея английской лиги против «Барроу» (3:2).

— Он довольно сильно чихнул — Виктор сильный парень, даже чихает он сильно. Он почувствовал небольшой дискомфорт между ребрами, и мы надеемся, что это просто проблема с хрящом или мышцами, но пока мы не узнаем результаты обследования, говорить о чем‑то конкретном нельзя, — приводит слова Эватта The Bolton News.

«Болтон» выступает в третьем по силе дивизионе английского футбола.

Футбол