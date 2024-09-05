Футболист «Болтона» получил травму, неудачно чихнув
Нападающий английского футбольного клуба «Болтон» Виктор Адебойеджо получил повреждение после того, как сильно чихнул, сообщил главный тренер команды Айан Эватт.
Инцидент произошел в понедельник, 26‑летний футболист пропустил состоявшийся во вторник матч Трофея английской лиги против «Барроу» (3:2).
— Он довольно сильно чихнул — Виктор сильный парень, даже чихает он сильно. Он почувствовал небольшой дискомфорт между ребрами, и мы надеемся, что это просто проблема с хрящом или мышцами, но пока мы не узнаем результаты обследования, говорить о чем‑то конкретном нельзя, — приводит слова Эватта The Bolton News.
«Болтон» выступает в третьем по силе дивизионе английского футбола.