В «Дубай Юнайтед» рассказали о зарплате Квинси Промеса

Генеральный директор «Дубай Юнайтед» Илие Чебану ответил на вопрос о заработной плате новоиспечённого нападающего команды Квинси Промеса, ранее выступавшего в составе московского «Спартака».

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— Можете озвучить годовой бюджет «Дубай Юнайтед»?

— Это конфиденциальная информация, как и вопросы контрактов.

— Какую часть бюджета в процентном соотношении «съел» приход Промеса?

— Он перешёл к нам как свободный агент, но его зарплата — это где-то 15% годового бюджета клуба. Не такая большая сумма, как могла бы быть, — приводит слова Чебану «РБ Спорт».

«Спартак» объявил об уходе Промеса 1 июля в связи с завершением срока контракта. 32-летний футболист выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год и вернулся в клуб в начале 2021 года. За два периода в команде нападающий провёл 235 матчей во всех турнирах, в которых забил 114 голов и оформил 59 голевых передач. Информация о возможном трансфере Промеса в «Дубай Юнайтед» появилась 5 сентября на странице клуба в одной из социальных сетей.