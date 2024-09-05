Роналду первым в истории забил 900 голов за карьеру

Португальский нападающий Криштиану Роналду достиг отметки в 900 забитых за карьеру мячей.

В четверг проходят матчи Лиги наций. В одном из них встречаются сборные Португалии и Хорватии.

После первого тайма португальская команда ведет - 2:1. Автором второго гола стал нападающий саудовского клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду. Для него этот забитый мяч оказался 900-м в карьере. Португалец стал первым футболистом, которому покорилась эта отметка.

На счету Роналду 131 гол в составе сборной, 450 - за "Реал", 145 - за "Манчестер Юнайтед", 101 - за "Ювентус", 68 - за "Аль-Наср" и 5 - за "Спортинг".