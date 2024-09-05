Сборная Испании не смогла обыграть Сербию в матче Лиги наций

Завершился матч 1-го тура группового этапа Лиги А Лиги наций УЕФА, в котором встречались сборные Сербии и Испании. Команды играли на стадионе «Райко Митич» в Белграде (Сербия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сердаром Гёзюбююком (Нидерланды). Встреча закончилась вничью со счётом 0:0.

В группе 4 Лиги А также выступают сборные Швейцарии и Дании.

Сборная Испании является действующим победителем Лиги наций УЕФА. В финале прошлого розыгрыша «Фурия Роха» хорватскую национальную команду со счётом 0:0, 5:4 пен. Cборная Испании выиграла чемпионат Европы 2024 года. В финале испанцы победили национальную команду Англии — 2:1.