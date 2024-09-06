Семшов прокомментировал крупную победу сборной России над Вьетнамом

Экс-полузащитник сборной России Игорь Семшов дал комментарий по итогам выездного товарищеского матча подопечных Валерия Карпина с национальной командой Вьетнама (3:0).

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— Одной из основных задач было завершить матч без травм? — Если учесть состояние поле, то да. А если брать игру, то те ожидания, которые были, те и остались. Такую команду, как Вьетнам, нам нужно обыгрывать так же, как и Таиланд, который впереди. Всё‑таки уровень наших футболистов намного выше, несмотря на то, что сегодня играл смешанный состав. Если брать по игре, в первом тайме практически возле наших ворот ничего не было, а во втором, наверное, это влажность и духота сказались, усталость была небольшая, и соперник подходил. В целом закономерная победа, в ней никто не сомневался. Все только думали, сколько мы забьём, — сказал Семшов в эфире телеканала «Матч ТВ».

5 сентября сборная России в матче товарищеского мини-турнира переиграла в Ханое национальную команду Вьетнама со счётом 3:0. В составе российской сборной забитыми голами отметились полузащитник Далер Кузяев и нападающий Тамерлан Мусаев, ещё один мяч был забит в результате автогола соперника.