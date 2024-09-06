Четыре футболиста дебютировали за сборную России в матче с Вьетнамом

5 сентября сборная России в выездном товарищеском матче крупно обыграла национальную команду Вьетнама (3:0). Забитыми голами отметились полузащитник Далер Кузяев и нападающий Тамерлан Мусаев, ещё один мяч был забит в результате автогола защитника вьетнамской сборной.

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Для четырёх футболистов сборной России этот матч стал дебютным за национальную команду — в их число вошли форвард Тамерлан Мусаев, центральный защитник Валентин Пальцев, голкипер Евгений Латышонок и нападающий Дмитрий Воробьёв.

Мусаев вышел в стартовом составе и провёл встречу полностью, записав на свой счёт забитый гол и результативный пас. Пальцев вышел на замену на 34-й минуте вместо получившего повреждение Евгения Морозова. Латышонок сменил в перерыве матча в воротах сборной Андрея Лунёва и отыграл второй тайм. Воробьёв вышел на замену на 63-й минуте вместо Сергея Пиняева.