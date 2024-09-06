Месси обратился к Ди Марии

Нападающий сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси обратился к бывшему партнёру по национальной команде Анхелю Ди Марии.

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«Надеюсь, ты отлично проведёшь этот вечер с семьёй и близкими. Мы уже сказали всё, что хотели сказать. Кто мог подумать, что всё закончится именно так? Будем очень скучать по тебе. Скоро увидимся», – приводит слова Месси Inter Miami News Hub в соцсетях.

Последним матчем за сборную Аргентины для Анхеля Ди Мария стал финал Кубка Америки — 2024, в котором аргентинцы обыграли Колумбию (1:0). Футболист вышел в стартовом составе «альбиселесте» и был заменён на 117-й минуте при счёте 1:0 в пользу аргентинцев. При уходе на замену Ди Мария расплакался.