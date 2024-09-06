Первые матчи Черчесова с Казахстаном. Российский тренер сразу попал в труднейшую ситуацию

Казахстанцы стартуют в Лиге наций игрой с командой Холанда и Эдегора.

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Станислав Черчесов начинает со сборной Казахстана в Лиге наций. Экс главный тренер нашей национальной команды сменил соотечественника Магомеда Адиева и попытается решить задачу, которая, на первый взгляд, кажется нерешаемой. У казахстанцев очень непростая группа, а сборная требует перемен.

Сборная Казахстана как следует пошумела под руководством Адиева. В прошлом розыгрыше Лиги наций команда, возглавляемая российским тренером, выиграла свою группу в Лиге С. Казахстанцы обошли сборные Азербайджана, Словакии и Беларуси. Поднялись в Лигу В. Кроме того, в отборочном цикле Евро-2024 сборная с Адиевым до последнего боролась за путёвку в финальную стадию. На групповом этапе всё решил последний матч в Словении, который Казахстан проиграл со счётом 1:2. Потом в стыках наши соседи попали под Грецию (0:5) и попрощались с мечтами о первом в своей истории чемпионате Европы.

Тем не менее Адиев вывел сборную Казахстана на новый уровень. Задача Черчесова – как минимум поддержать этот уровень, а как максимум немного улучшить. В нынешней Лиге наций казахстанцы попали в сложную группу с хорошо знакомой Словенией, Австрией и Норвегией. Словенцы и австрийцы прилично сыграли на Евро-2024, а норвежцы, пусть и не попали в финальную стадию, обладают убийственной связкой в атаке – Эрлинг Холанд из «Манчестер Сити» плюс Мартин Эдегор из лондонского «Арсенала». Ещё и Александр Сёрлот из «Атлетико» имеется.

По новому регламенту победитель группы отправится в Лигу А, а вторая команда квартета получит возможность побороться за повышение в классе в стыках. С другой стороны, последние два места – это опасность выбывания. Худшая команда группы вылетит в Лигу С, а предпоследняя отправится в стыки, чтобы побороться за выживание.

Казахстану нужно серьёзно отнестись к Лиге наций ещё и по той причине, что в этом турнире разыгрываются дополнительные путёвки в стыковые матчи ЧМ-2026. В общем, победа в группе открывает широкие перспективы. Черчесов, комментируя после своего назначения выход на Словению, Австрию и Норвегию, рассказал, что ездил на Евро-2024 для изучения будущих соперников:

«Я был на чемпионате Европы. Смотрел и Австрию, и Словению. Я же понимаю, как и куда они бегут – это можно по телевизору [увидеть]. Но мне надо, как я говорю, понюхать своего соперника, почувствовать их энергетику. Австрийцев я лучше знаю, я там долго играл. А словенцы неслучайно вышли из группы».

В Лиге наций команда Черчесова стартует домашним матчем с Норвегией (6 сентября) и выездной встречей со Словенией (9 сентября). Судьба даёт шанс игрокам сборной Казахстана быстро взять реванш и закрыть гештальт. Встречи с австрийцами по воле календаря отложены на октябрь-ноябрь.

В отборочном цикле Евро-2024 у сборной Казахстана была достаточно возрастная команда. Голкиперу Игорю Шацкому 35 лет, Александру Марочкину, Сергею Малому, Асхату Тагыбергену и Михаилу Габышеву – по 34, Марату Быстрову – 32, Абзалу Бейсебекову – почти столько же, а Багдату Каирову, Темирлану Ерланову, Еркину Тапалову, Исламбеку Куату и Бауыржану Исламхану – по 31. Волей-неволей Черчесову придётся задуматься об изменениях в составе с целью омоложения сборной. А молодые таланты сразу на уровне ушедших могут и не заиграть.

Собственно, об этом рассуждал и Адиев:

«Будет ли Черчесову сложно? Думаю, да. Сложно, потому что сборная Казахстана находится в переходном моменте. Я это Станиславу Саламовичу говорил. Вчерашние лидеры уже на исходе. Новых нужно ждать и растить. Поэтому первые результаты, думаю, для него будут очень сложными».

Лидеры среди более молодых игроков у сборной Казахстана будут всё те же: Нуралы Алип из «Зенита» в обороне, Бактиёр Зайнутдинов из «Бешикташа» и Рамазан Оразов из «Силькеборга» – в средней линии, новичок «Ахмата» Максим Самородов – в атаке. Но Черчесова должен тревожить тот факт, что ведущие казахстанские футболисты не имеют стабильного места в основе клубных команд за границей. Вдобавок Самородов сейчас восстанавливается от травмы, а после смены прекрасно его знающего Адиева на Сергея Ташуева в «Ахмате» перспективы форварда становятся туманными.

Матч с Норвегией сборная Казахстана сыграет в Алма-Ате, хотя до этого проводила домашние встречи в Астане. Но там стадион на ремонте, а значит, команда лишилась ещё одного своего козыря – искусственного поля. Понятно, что соперникам это усложняло игру, хозяева же привыкли.

В сложившихся обстоятельствах Черчесов сейчас и сам наверняка не понимает возможности своей новой команды. Предстоящие матчи с Норвегией и Словенией дадут российскому тренеру ответы на многие вопросы. Хотелось бы, чтобы эти ответы были приятными, ведь у сборной Казахстана немало болельщиков и в нашей стране.