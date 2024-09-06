Роналду забил 900-й гол в своей футбольной карьере

Криштиану Роналду стал первым в истории футболистом, который забил 900 голов за карьеру. Как сообщает «Чемпионат.com», свой юбилейный мяч в ворота он отправил в составе сборной Португалии в матче Лиги наций УЕФА против Хорватии.

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Роналду забил 5 голов за «Спортинг», 145 за «Манчестер Юнайтед», 450 за «Реал» Мадрид, 101 за «Ювентус», 68 за «Аль-Наср» и 131 — в составе сборной Португалии. Форвард является лучшим бомбардиром в истории футбола, сборных, чемпионата Европы, Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.

«Я мечтал об этом, и у меня есть еще мечты», — написал Роналду в соцсетях по поводу своего достижения.

За сборную Португалии Роналду выступает уже 21 год — с 2003 года. В общей сложности в составе национальной команды нападающий провел 213 матчей. Последний матч с Хорватией закончился победой португальцев со счетом 2:1.