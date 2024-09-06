Митрофанов: «УЕФА пока не нашел технического решения для допуска юношеских сборных»

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) пока не нашел технического решения для допуска юношеских национальных команд из России, заявил «Матч ТВ» генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.

Прошлой осенью сообщалось, что российские юношеские сборные будут допущены к международным соревнованиям в течение текущего сезона. Предполагалось, что команды будут проводить матчи без флага страны, гимна, национальной игровой формы и не на территории России. Однако позднее УЕФА отказался от этих планов.

— Как сейчас обстоит ситуация с допуском юношеских команд после прецедента годичной давности?

— Та же самая ситуация. Поручение со стороны исполкома УЕФА о поиске технического решения существует. Пока эту возможность не нашли и допуска не произошло. При этом исполком эту задачу с УЕФА не снимал. Мы знаем их позицию. Они поставили эту задачу, — сказал Митрофанов «Матч ТВ».