Кузяев поделился впечатлениями от матча со сборной Вьетнама

Полузащитник сборной России по футболу Далер Кузяев поделился впечатлениями от товарищеского матча с командой Вьетнама. Его слова приводит «Чемпионат».

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Кузяев заявил, что играть со сборной Вьетнама не было скучно. «Я с большим удовольствием играл. Все были настроены играть с первой минуты. Вьетнам неплохо действовал, было несколько опасных моментов. В каких-то они нас даже простили», — отметил хавбек.

Встреча прошла 5 сентября во вьетнамском Ханое на национальном стадионе «Ми Динь» и завершилась победой сборной России с разгромным счетом 3:0. Забитыми мячами отметились Кузяев и нападающий Тамерлан Мусаев, а также защитник хозяев Ван Тхань Ву, оформивший автогол.

7 сентября команда под руководством Валерия Карпина проведет еще одну выездную товарищескую встречу и сыграет с Таиландом. Матч также пройдет в Ханое и начнется в 16:00 по московскому времени.