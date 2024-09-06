Карпин поделился своим мнением о сборной Таиланда

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что сборная Таиланда играет более организованно, чем Вьетнам.

В субботу, 7 сентября, сборная России по футболу в Ханое встретится с командой Таиланда. Ранее россияне со счетом 3:0 разгромили команду Вьетнама.

О следующем сопернике высказался главный тренер сборной России Валерий Карпин.

"Есть два‑три игрока, которые могут доставить нам проблемы. Но мы больше обращаем внимания на команду, а не на конкретных футболистов. Команда тактически организована. С этим тренером они работают много времени. Есть более‑менее понятные требования тренерского штаба. В силу этого команда более организована, чем Вьетнам", - цитирует Карпина "Матч ТВ".

Главный тренер сборной России подчеркнул, что перед командой стоит задача побеждать.

Карпин также отметил, что восстановление после матча с Вьетнамом прошло как обычно и в следующем матче стоит ожидать игроков, которые уже играли в четверг.