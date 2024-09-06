Председатель совета директоров "Локомотива" рассказал о задачах на сезон

Задачи московского "Локомотива" на сезон - идти на лидирующих позициях в Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ) и показывать качественную игру в каждом матче. Об этом ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказал председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных.

"Локомотив" занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков в 7 матчах.

"Команде поставили задачу совместно с тренерским штабом и руководством клуба - качественно играть в каждом матче, - сказал Нагорных. - Бороться, настраиваться на каждый матч с тем, чтобы "Локомотив" был в топе российских клубов. Команда старается эту задачу выполнять, к каждой игре подходит ответственно. Каким местом бы остался удовлетворен по итогам сезона? Мы должны остаться в группе топ-клубов российского футбола. А по местам пока говорить не будем".

Перед паузой на матчи сборных "Локомотив" дома уступил "Краснодару" со счетом 0:3. "Произошел несчастный случай во время игры с "Краснодаром". Тем не менее ни тени сомнения нет, не бросаем укоров в адрес нашего основного вратаря Ильи Лантратова, - сказал Нагорных. - Уверен, что он является лучшим вратарем РПЛ. Команда его поддержала, команда, что очень важно, не развалилась, продолжала до последней минуты бороться. Я считаю, что где-то не повезло. Но тем не менее есть поговорка "падая и поднимаясь, мы растем", сегодня наш клуб в полном составе, и Ньямси, и молодые футболисты, и опытные игроки, как Дима Баринов, являются одним коллективом, который способен решать высокие задачи".

В восьмом туре РПЛ "Локомотив" на выезде сыграет с "Оренбургом", встреча пройдет 14 сентября.