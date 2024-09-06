Карпин назвал выезд во Вьетнам самым сложным в карьере

Главный тренер сборной России Валерий Карпин впервые в карьере столкнулся со сложностями, которые создает для сборной России товарищеский турнир во Вьетнаме. Об этом он рассказал журналистам.

Сборная России 5 сентября победила команду Вьетнама со счетом 3:0, матч прошел в жару при большой влажности. 7 сентября россиянам предстоит встреча против таиландцев, в день игры в Ханое ожидается сильный шторм.