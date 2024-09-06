Карпин назвал выезд во Вьетнам самым сложным в карьере
Главный тренер сборной России Валерий Карпин впервые в карьере столкнулся со сложностями, которые создает для сборной России товарищеский турнир во Вьетнаме. Об этом он рассказал журналистам.
Сборная России 5 сентября победила команду Вьетнама со счетом 3:0, матч прошел в жару при большой влажности. 7 сентября россиянам предстоит встреча против таиландцев, в день игры в Ханое ожидается сильный шторм.
"Сложно, да, весь этот выезд сложный, даже не с точки зрения логистики, а с точки зрения времени: играть через день двумя разными командами, - сказал Карпин. - В моей карьере такого ни разу не было - ни в роли футболиста, ни в роли тренера". "И тренироваться один раз всего перед игрой... При подготовке к Таиланду придется что-то наработать всего за одну тренировку, - продолжил главный тренер сборной России. - При этом имея в распоряжении 20-25 футболистов, из которых минимум 10 отыграли весь матч, и не все до конца восстановились. Сложности определенные есть, мы это все предполагали, знали и планировали".