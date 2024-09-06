Тренер команды Таиланда поделился ожиданиями от матча со сборной России

Футболистам сборной Таиланда необходимо уделить особое внимание игре сборной России в атаке. Такое мнение журналистам высказал главный тренер азиатской команды Масатада Исии.

Сборная России 5 сентября с победы стартовала на товарищеском турнире во Вьетнаме, обыграв местную национальную команду со счетом 3:0. Второй и заключительный матч она проведет 7 сентября, соперником будет сборная Таиланда. Существует вероятность, что игра не состоится из-за тайфуна "Яги".

"Я смотрел матч между сборной России и сборной Вьетнама, - сказал Исии. - Сборная России очень хорошо атаковала. В то же время российский тренер [Валерий] Карпин также заявил, что на матч с Таиландом он выставит сильный состав. Поэтому нам нужно очень тщательно подготовиться. Но как бы ни играла команда России, мы будем придерживаться своей философии". "Я хочу посмотреть, как выступят мои игроки. На этом сборе я пригласил много игроков из внутреннего чемпионата, вместо того, чтобы звать звезд из-за границы", - отметил он.

Также он отметил, что участие в турнире даст "возможность молодым игрокам проявить себя".