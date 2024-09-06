Тренер сборной Таиланда Исии: Россия не является самым сложным нашим соперником

Тренер сборной Таиланда Масатада Исии заявил, что не считает сборную России самым сложным соперником за последние годы, передает "Чемпионат". "Не считаю российскую сборную самым сильным соперником за последние годы. Самый серьёзный оппонент — это всё-таки Япония", - сказал Исии. Сборная России сыграет с Таиландом 7 сентября в Ханое. Матч сборных России и Вьетнама, который прошел 5 сентября, завершился со счетом 3:0 в пользу команды Валерия Карпина. Первый гол в этой встрече на 24-й минуте забил полузащитник французского "Гавра" Далер Кузяев. Во втором тайме на 62-й минуте защитник Вьетнама Ван Тхань Ву забил в свои ворота. Окончательный счет установил нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев на 77-й минуте. Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и чемпионат Европы 2024 в Германии.