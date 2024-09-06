Игроки КХЛ сыграли футбольный матч с «Амкалом»

В магнитогорском парке “Притяжение” состоялся благотворительный футбольный матч “Уральская Классика.Лето” между командой из хоккеистов ХК “Салават Юлаев” и ХК “Металлург”, известных блогерами и спортсменов и медийного футбольного клуба “Амкал”.

В дополнительное время победил “Амкал” со счетом 15:14.

За команду “Уральская классика” сыграли хоккеисты ХК “Салават Юлаев” (Григорий Панин, Егор Сучков, Матвей Гуськов) и ХК “Металлург” (Егор Яковлев, Илья Набоков, Данил Башкиров), блогер-миллионник SUBO, хоккеист Сергей Мозякин, футболист Александр Будаков и другие. “Амкал” приехал своим медийный составом, в котором – Виталий Булаев (Була), Феликс Карамянц (ФеликсФифа), Степан Михович (Фанки), Антон Карпов (Чужой), Алексей Гасилин (Гас), Иван Бреднев (Млечный), Федор Маслов (Федос) и другие.

Идейными вдохновителями и организаторами “Уральской классики.Лето” выступили два капитана КХЛ Григорий Панин и Егор Яковлев. Средства, собранные с продажи билетов, будут направлены на помощь тяжелобольным детям в благотворительный фонд «Потерь нет».

Григорий Панин, капитан ХК «Салават Юлаев»:

“Это классное мероприятие, где собрались футболисты, хоккеисты, блогеры, знаменитости и, конечно же, болельщики на трибунах. Получилась очень добрая и дружеская атмосфера. Кстати, приоткрою тайну. Зимняя “Уральская Классика” в этом году тоже состоится!”

Егор Яковлев, капитан ХК «Металлург», олимпийский чемпион:

“Все прошло очень круто и все получили массу положительных эмоций! Много людей приехали и увидели, что у нас в Магнитогорске есть такой современный парк “Притяжение”. Будем продолжать делать подобные мероприятия!”

SUBO, блогер-миллионник:

“Круто, что мы подаем хороший пример молодежи и доносим для детей правильные спортивные ценности. Это масштабный проект!”

Алексей Гасилин (Гас), нападающий МФК “Амкал”: