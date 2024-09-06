Соболев может дебютировать за «Зенит» в матче с «Кайратом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что нападающий Александр Соболев может дебютировать за сине-бело-голубых в товарищеском матчей с «Кайратом».

— Первые тренировки в составе новой команды провёл Александр Соболев. Как можете оценить первые впечатления и сможет ли он сыграть в Казахстане?

— Да, если не будет никакого форс-мажора, он сыграет в Казахстане. Конечно, он пропустил очень много, и сейчас ему очень важно набирать игровые кондиции, начинать чувствовать игровой ритм потихонечку, понимать те требования, которые у нас есть. Что касается его работы на тренировках, то, конечно, он с большим желанием тренируется — ему хочется поскорее набрать хорошую форму и помогать команде. В целом в команде его приняли хорошо, и я думаю, что все мы ждём его появления на поле, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Напомним, сине-бело-голубые сыграют с «Кайратом» 8 сентября в Алма-Ате. О переходе Соболева «Зенит» объявил 30 августа. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Александр Соболев провёл за «Спартак» один матч. Результативными действиями нападающий не отметился. В минувшем сезоне на счету 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в € 7,5 млн.