Мостовой раскритиковал работу комментатора на матче России — Вьетнам

Бывший футболист Александр Мостовой раскритиковал работу комментатора Дмитрия Шнякина на товарищеском матче между сборными России и Вьетнама, передает «Спорт-Экспресс».

«Он за 90 минут «Валерий Георгиевич» произнес 27 раз. Это ужас. У него язык загорелся. Сколько можно лизать? Это уже смешно», — сказал Мостовой.

Матч сборных России и Вьетнама завершился со счетом 3:0 в пользу команды Карпина. Первый гол в этой встрече на 24-й минуте забил полузащитник французского «Гавра» Далер Кузяев. Во втором тайме на 62-й минуте защитник Вьетнама Ван Тхань Ву забил в свои ворота. Окончательный счет установил нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев на 77-й минуте.

В следующем матче сборная России сыграет против Таиланда 7 сентября. Встреча также состоится в Ханое.

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и чемпионат Европы 2024 в Германии.