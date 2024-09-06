Главный тренер сборной Вьетнама попросил прощения

Главный тренер сборной Вьетнама по футболу Ким Сан Сик извинился перед болельщиками за крупное поражение от российской команды в товарищеском матче.

В четверг сборная России разгромила вьетнамцев со счетом 3:0. Игра в рамках товарищеского турнира прошла в Ханое.

— Мы играли дома. Хочу извиниться перед болельщиками за поражение в матче и за такой результат. Как тренер я прошу прощения. В линии обороны у нас было много изменений, это сказалось. При этом у нас было несколько хороших моментов. Что касается второго гола, то [вратарь] Данг Ван Лам находился под небольшим давлением, мог допустить ошибку. В целом же он сыграл хорошо, не считаю этот гол большой проблемой для него, — передает слова Ким Сан Сика корреспондент «Матч ТВ».

Следующий матч сборная России проведет против команды Таиланда. Игра состоится 7 сентября и начнется в 16:00 мск. Сборные Вьетнама и Таиланда свой матч проведут 10 сентября.

В прямом эфире игру между сборными России и Таиланда покажет телеканал «Матч ТВ», начало — в 15:55 по мск. Также за ходом встречи можно следить на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.