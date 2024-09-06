Казахстан сыграл вничью с Норвегией в дебютном матче Черчесова

Сборная Казахстана по футболу на своем поле сыграла вничью с Норвегией в матче первого тура Лиги наций УЕФА в дивизионе B группы 3. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Встреча прошла в пятницу, 6 сентября, в Алма-Ате и завершилась со счетом 0:0. Территориальным преимуществом владели гости, однако они не смогли воплотить его в забитые мячи.

Встреча против Норвегии стала дебютной для россиянина Станислава Черчесова в качестве главного тренера сборной Казахстана. Он получил назначение в команду 3 июня.

Во втором туре Лиги наций Казахстан 9 сентября на выезде сыграет со Словенией. Норвегия в тот же день на своем поле встретится с Австрией.