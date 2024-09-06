ЭСК: Карасев правильно не назначил пенальти в матче «Спартака» с «Рубином»

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС (ЭСК) рассмотрела обращение казанского «Рубина» с просьбой оценить работу арбитра Сергея Карасёва в эпизоде с неназначением 11-метрового штрафного удара в ворота «Спартака» на восьмой минуте матча 7-го тура чемпионата России. «Спартак» одержал победу со счётом 1:0.

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