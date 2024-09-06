«Динамо» подписало контракт с футболистом из Бразилии

Московское «Динамо» подписало контракт с полузащитником из Бразилии Артуром Гомесом. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

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Сообщается, что 26-летний футболист «Крузейро» заключил с москвичами пятилетний контракт. За футболиста «Динамо» заплатило €5,5 млн.

В составе «Крузейро» Гомес выступает с июля 2023 года. За это время он провел 59 матчей за команду, забил восемь голов и сделал пять голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 3 млн.

После семи туров «Зенит» лидирует в чемпионате с 17 очками, «Краснодар» и «Локомотив» набрали по 15 баллов, у «Спартака» 14 очков, а «Динамо» и ЦСКА отстают еще на один балл.

В прошлом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) для победы в РПЛ «Динамо» хватило бы ничьей, однако подопечные Марцела Лички проиграли «быкам» и золотые медали в шестой раз подряд достались «Зениту», «Краснодар» стал вторым, «Динамо» замкнуло тройку лучших.