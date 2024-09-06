«Локомотив» арендовал Севикяна у «Ференцвароша» с опцией выкупа

Эдгар Севикян перешел в «Локомотив» из «Ференцвароша».

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Московский и венгерский клубы договорились о переходе полузащитника сборной Армении на правах аренды.

Соглашение с 23-летним футболистом рассчитано до конца сезона-2024/25 и предусматривает опцию выкупа.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» сможет купить Севикяна у «Ференцвароша» за 4 млн евро после аренды, выкуп – необязательный. За аренду москвичи заплатят 200 000 евро.

Севикян – воспитанник академии «Локомотива», в 2017 году он перешел в «Леванте», летом 2022-го – в «Пари НН», за который впоследствии отыграл 40 матчей, отметился 8 голами и голевой передачей.