Талалаев возглавил «Балтику»

Новым главным тренером «Балтики» стал Андрей Талалаев.

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Клуб из Калининграда объявил о назначении 51-летнего специалиста, отметив в сообщении: «У Андрея Викторовича богатый опыт в решении задачи выхода в элиту российского футбола».

Ранее стало известно, что контракт с тренером будет рассчитан на два года с автоматическим продлением еще на один при выходе в Мир РПЛ. Сейчас «Балтика» идет в Мелбет Первой лиге на 6-м месте с 13 очками после 8 туров.

Последним местом работы Талалаева были «Химки».