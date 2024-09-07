Матч между сборными России и Таиланда во Вьетнаме перенесли из-за тайфуна

Федерация футбола Вьетнама из-за надвигающегося супертайфуна "Яги" отложила проведение матча между сборными России и Таиланда в рамках товарищеского турнира в Ханое. Об этом сообщает издание Thanh Nien.

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Встреча должна была начаться 7 сентября на стадионе "Ми Динь" в 16:00 мск.

Отмечается, что сейчас обсуждается вопрос проведения матча в то же время 8 сентября.

Сборная России прибыла в Ханой для участия в товарищеском турнире LPBank Cup 4 сентября. На следующий день она сыграла первый матч, одолев команду Вьетнама со счетом 3:0. Встреча со сборной Таиланда для российских футболистов должна была стать заключительной на турнире, сразу после ее окончания команда планировала вернуться домой. Пока не известно, согласился ли Российский футбольный союз (РФС) оставить сборную в Ханое еще на один день для участия в отложенном матче.

Тропическая депрессия с кодовым названием TD12 преобразовалась в тропический шторм "Яги" в ночь на 2 сентября возле Филиппин. Уже 4 сентября он превратился в тайфун и стал приближаться к южному побережью Китая. Менее чем через сутки "Яги" усилился до супертайфуна, что означает, что скорость ветра внутри него превысила 50 м/с. Отмечается, что тайфун может стать самым сильным для региона за последние 10 лет.