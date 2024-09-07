Названа претенденты на приз лучшему тренеру РПЛ в июле и августе

Российская Премьер-лига на своем официальном сайте опубликовала фамилии тренеров, которые претендуют на приз лучшему тренеру чемпионата в июле и августе. Всего на награду номинированы 6 тренеров: Сергей Семак ("Зенит"), Мурад Мусаев ("Краснодар"), Михаил Галактионов ("Локомотив"), Деян Станкович ("Спартак"), Марко Николич (ЦСКА) и Марцел Личка ("Динамо".

В голосовании примут участие эксперты РПЛ, эксперты "Матч премьер", а также болельщики. Чтобы одержать победу в номинации, победитель должен выиграть минимум в двух голосованиях из трех.

После семи проведенных туров лидирует в турнирной таблице петербургский "Зенит", набравший 17 баллов. По 15 очков у "Краснодара" и "Локомотива", клубы занимают вторую и третью строчки соответственно. "Спартак" занимает четвертое место, ЦСКА - пятое, а "Динамо" располагается на шестой позиции.