Галицкий назвал футболистов Медиалиги клоунами

Президент ФК «Краснодар» Сергей Галицкий во время переговоров о встрече с командой Медиалиги назвал игроков клоунами. Эти слова приводит президент ФК 10 Азамат Мусагалиев.

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― Он (Галицкий – прим. ред.) мне сказал, что матч состоится на главной арене, и потом добавил, перед этим предупредив, чтобы я не обижался: «Азамат, ты понимаешь, что впервые в истории «Краснодар» сыграет против клоунов? Как ты это видишь?». Я ответил, что я комик, поэтому мне не обидно, и спросил, кого еще-то кроме меня можно назвать клоуном в моей команде, ― цитирует Мусагалиева «РБ Спорт».

По словам президента Медиалиги, Сергей Галицкий удивился, когда услышал состав команды артистов.

Напомним, матч состоится на стадионе «быков» во время паузы между играми РПЛ. Встреча пройдет 7 сентября.