Капитану «Локомотива» грозит арест на 15 суток

Капитан «Локомотива» и игрок футбольной сборной России Дмитрий Баринов за полтора года 703 раза нарушил ПДД за рулем своего «Гелендвагена». В итоге он установил своеобразный рекорд Российской премьер-лиги: сумма штрафов составила 642 000 рублей. Один из штрафов спортсмен просрочил, его могут арестовать на 15 суток. Такие данные приводит Telegram-канал Mash.

Канал сообщает, что Баринов купил внедорожник «Мерседес» в начале 2022 года, после чего «начал попадать на все радары столицы». Так, за ним числится 388 штрафов за превышение скорости, 120 — за непристёгнутый ремень; 89 — за проезд по полосе для автобусов и 47 — за езду по обочине.

Также спортсмена штрафовали за несоблюдение знаков или разметки, нарушение правил стоянки и парковки и другие нарушения.

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Например, Баринов возил ребёнка без детского кресла и был оштрафован на три тысячи рублей в 2023 году. Этот штраф он не выплатил, сроки истекли, теперь сумма может удвоиться. Более того, футболиста могут арестовать на 15 суток или отправить на исправительные работы на срок до 50 часов.

Сейчас спортсмен находится в Ханое, куда прибыл вместе со сборной России на товарищеский матч с Таиландом. Встреча должна была состояться сегодня, но ее отменили из-за тайфуна Яги.