«Урал» вырвал ничью у «Ротора» в матче Первой лиги

Екатеринбургский «Урал» дома сыграл вничью с волгоградским «Ротором» в матче 9‑го тура МЕЛБЕТ‑Первой лиги.

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Встреча завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев мяч забил Мартин Секулич (90+3), у гостей отличился Владислав Мороз (63). В компенсированное ко второму тайму время защитник екатеринбуржцев Силвие Бегич отпраздновал забитый мяч перед соперником, получил за это вторую желтую карточку и был удален с поля.

В следующем матче «Урал» 16 сентября сыграет на выезде с тульским «Арсеналом», а «Ротор» двумя днями ранее встретится с «Сочи».

Прямые трансляции матчей МЕЛБЕТ‑Первой лиги смотрите на каналах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru. Первая лига. 9-й тур «Урал» (Екатеринбург) — «Ротор» (Волгоград) — 1:1 (0:0) Голы: Секулич, 90 (ВИДЕО). — Морозов, 63 (ВИДЕО). Удаление: Бегич, 90.