В РФС объяснили отказ от переноса матча сборных России и Таиланда

Сборная России по футболу отказалась переносить товарищеский матч с командой Таиланда на 8 сентября из-за «отсутствия гарантий по прогнозу погоды» и акклиматизации спортсменов. Об этом рассказал генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов, сообщает «Спорт-Экспресс».

Матч Таиланд — Россия должен был состояться 7 сентября. Однако РФС сообщил об отмене игры из-за погодных условий в Ханое, где планировалась встреча. На Вьетнам обрушился сильнейший тайфун Яги.

Глава РФС сказал, что проведение матча стало нецелесообразным из-за стихии. К тому же власти Ханоя попросили жителей не выходить из дома, а стадиону угрожает затопление, поскольку он находится в низине.

«Вьетнамцы предлагали перенести игру на завтра, но, во-первых, нет никаких гарантий по прогнозу погоды, а во-вторых, если сборная задержится в Ханое еще на день, то процесс обратной акклиматизации по возвращению в Россию может занять какое-то время», — сказал Митрофанов.

По его словам, это может помешать футболистам участвовать в российском чемпионате.

Митрофанов отметил, что сборная России вернется в Москву в запланированное время, такую возможность подтвердили сотрудники аэропорта. Они считают, что ближе к позднему вечеру ветер должен утихнуть.