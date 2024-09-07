"Динамо" объявило о переходе бразильского футболиста Гомеса

Бразильский полузащитник Артур Гомес стал игроком московского футбольного клуба "Динамо". Об этом сообщила пресс-служба бело-голубых.

Футболист перешел из бразильского "Крузейро". Его контракт с "Динамо" рассчитан на пять лет. По информации "Спорт-Экспресса", трансфер обошелся российскому клубу в €5,5 млн.

Гомесу 26 лет, он выступал за "Крузейро" с июля 2023 года. В составе команды полузащитник провел 59 матчей, в которых забил 8 мячей и отдал 5 голевых передач. По ходу карьеры футболист защищал цвета бразильских "Сантоса", "Шапекоэнсе" и "Атлетико Гоияниенсе", португальских "Спортинга" и "Эшторила".

"Динамо" после семи туров занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, на счету команды 13 очков. Следующий матч бело-голубые проведут 15 сентября, их соперником станет грозненский "Ахмат".