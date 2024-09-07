Сборная Украины уступила Албании в матче Лиги наций

Завершился матч 1-го тура группы 1 Лиги B Лиги наций УЕФА, в котором встречались национальные команды Украины и Албании. Игра проходила на нейтральном стадионе «ЭПЕТ Арена» в Праге (Чехия). В качестве главного арбитра встречи выступил Луиш Годинью (Португалия). Матч закончился победой Албании со счётом 2:1.

На 49-й минуте счёт в матче открыл защитник сборной Украины Ефим Конопля с передачи Виталия Миколенко. На 54-й минуте отметился голом защитник сборной Албании Ардиан Исмайли. На 66-й минуте победу Албании принёс нападающий Ясир Асани, которому ассистировал Рей Манай.

После этого матча Албания занимает второе место в группе с тремя очками. Украина находится на третьем (0).

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли национальную команду Хорватии со счётом 0:0 (5:4 пен.)