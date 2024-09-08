Букмекеры оценили шансы «Зенита» обыграть «Кайрат» в Казахстане

«Кайрат» и «Зенит» 8 сентября порадуют нас товарищеской встречей. Её начало запланировано на 17:00 мск. Пройдёт игра на стадионе «Центральный» в Алма-Ате.

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Букмекерские конторы считают фаворитами сине-бело-голубых и предлагают поставить на победу «Зенита» с коэффициентом 1.43, это около 65% вероятности. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1430 рублей.

Шансы жёлто-чёрных оценили в 7.50 (12%). Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 4.30 (22%).

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.55, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 2.30. Ставки на «обе забьют» принимают с коэффициентом 1.73.

Ставки на победу «Зенита» с форой (-1.5 гола) принимаются с коэффициентом 2.00.